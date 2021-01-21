واشنطن 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسرحبت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية الاختيار للسلطة التنفيذية المؤقتة التي ستضع ليبيا على طريق الوحدة الوطنية.وقالت الحكومات في بيان مشترك صادر اليوم: إن قرار الجبهة الديمقراطية الليبية يؤكد مطالب الشعب الليبي الواضحة بأن الوقت قد حان لتغيير الوضع الراهن، معربة عن تشجيعها جميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل عاجل وبحسن نية للانتهاء من تبني حكومة موحدة وشاملة.وأكدت دعمها الكامل لمنتدى الحوار السياسي الليبي، مرحبةً بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش مبعوثًا خاصًا للأمين العام لليبيا، وتعيين رايسيدون زينينغا منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجورجيت غانيون منسقًا مقيمًا ومنسقًا للشؤون الإنسانية.وأضاف البيان: بعد مرور عام على مؤتمر برلين، نؤكد على الدور الحاسم للمجتمع الدولي في دعم الحل السياسي في ليبيا، إضافة إلى شراكتنا المستمرة مع أعضاء عملية برلين، ونذكّر أعضاء عملية برلين بالالتزامات الجادة التي قطعناها على أنفسنا جميعًا في القمة قبل عام واحد، التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2510، مؤكداً ضرورة مواصلة دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.// انتهى //19:51ت م0172