الخرطوم 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب -الذي يزور الخرطوم حاليا- تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسر في السودان لتزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.وأوضح بيان صحفي للسفارة البريطانية بالخرطوم أن راب أشاد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية وشدد على رغبة المملكة المتحدة في مواصلة تعميق العلاقات مع السودان قائلاً:"بين المملكة المتحدة والسودان علاقات تاريخية قوية وشراكة تجارية نريد أن نرى لها الازدهار والنمو، مضيفا: سنواصل دعمنا للسودان في انتقاله الديمقراطي ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تقوم بها الحكومة السودانية لوضع البلاد على الطريق لخلق حياة أفضل لشعب السودان.// انتهى //19:56ت م0174