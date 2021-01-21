الرياض 8 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 21 يناير 2021م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية السيد محمد حنيف أتمر.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقد أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداءٍ تكريماً لمعالي الوزير أتمر والوفد المرافق له.// انتهى //20:26ت م0175