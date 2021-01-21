باريس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسبحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في القصر الرئاسي بباريس، مع وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان والمستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية فرنسا إيمانويل بون، كلاً على حده، العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية بالإضافة إلى سبل دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.وتناول اللقاءان عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دفع عملية السلام بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.// انتهى //20:35ت م0176