الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسكرم معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، في مقر الوزارة عدداً من أبناء وبنات الوطن العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات، بالإضافة إلى شركاء النجاح من الشركات العاملة في هذا النشاط الحيوي والاستراتيجي، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح ونائب الرئيس للنقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، وعدد من قيادات المنشآت المتميزة في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات.وفي هذا الصدد أكد الجاسر أن ما تحقق اليوم من نجاحات وإنجازات في المجالات كافة، لاسيما مجال النقل، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يأتي امتداداً لاهتمام وحرص حكومتنا الرشيدة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله- بتوفير الإمكانيات التي تسهم في فتح المجال للمواطنين والمواطنات للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع.وقال معاليه: نهدف إلى استثمار طاقاتنا الشبابية من أبناء وبنات هذا الوطن وجعلهم شركاء في تنمية وتطوير خدمات وأنشطة النقل لاسيما تطبيقات نقل الركاب، حيث تعد من الأنشطة الواعدة في السوق السعودي، مؤكداً معاليه على أهمية الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وذات الميز النسبية كالاقتصاد التشاركي وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل ورفاهية المواطن.// انتهى //21:58ت م0195