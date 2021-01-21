المدينة المنورة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسواصل معرض تمور المدينة المنورة الدولي, اليوم فعالياته بعقد عدد من ورش العمل الافتراضية .وتناولت ورشة العمل الأولى موضوع "الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة" قدمها مدير عام الثروة النباتية بوزراة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان بن على الخطيب ،ورئيس قسم الإرشاد بفرع الوزراة بالمدينة المنورة المهندس محمد صالح الأحمدي.فيما تطرقت ورشة العمل الثانية "دور الصندوق الزراعي في تمويل مصانع التمور التحويلية" قدما مسؤول القروض الزراعية بصندوق التنمية الزراعية المهندس محمد موسى المرواني .كما شملت الفعاليات إقامة لقاءا تعريفيا حول الخدمات المقدمة من الخطوط السعودية للشحن, ألقاه مدير إدارة الشؤون التجارية بالمملكة عبد الإله تركستاني.يشار إلى أن الغرفة التجارية بمنطقة المدينة المنورة المنظمة للمعرض أعلنت تمديد المعرض إلى 18 فبراير 2021 , نظراً للاقبال الكبير والمشاركة الفاعلة من العديد من الجهات الحكومية والجهات الدولية في المعرض .// انتهى //22:06ت م0199