القاهرة 8 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسفاز منتخب كرواتيا على نظيره البحريني بنتيجة 28 - 18، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الرئيس لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.وبهذا الفوز تصدر المنتخب الكرواتي المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما واصل المنتخب البحريني تذيل المجموعة بلا نقاط.// انتهى //23:31ت م0206