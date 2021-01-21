الخرطوم 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم في الخرطوم بوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.وأعرب البرهان عن شكر وتقدير حكومة بلاده لبريطانيا و مساندتها للتغيير الذي شهدته وإنجاح الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنهم يتطلعون للتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.// انتهى //23:31ت م0207