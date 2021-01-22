القاهرة 8 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسفاز منتخب المجر على نظيره البرازيلي بنتيجة 29 - 23، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.وبهذا الفوز رفع منتخب المجر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب البرازيل عند نقطة واحدة في المركز الخامس.// انتهى //00:37ت م0211