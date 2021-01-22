مدريد 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأدانت الحكومة الإسبانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وأعربت الخارجية الإسبانية تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين, مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع السلطات العراقية، من أجل القضاء على الإرهاب والإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.// انتهى //00:50ت م0215