نيويورك 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة للتفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف اليوم مدنيين في العاصمة العراقية بغداد.وقدم غوتيريش تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب العراق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.ودعا الحكومة العراقية إلى ضمان تحديد من يقفون وراء هذه الجرائم المروعة وتقديمهم إلى العدالة، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة العراق في جهود تعزيز السلام.// انتهى //00:54ت م0216