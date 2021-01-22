ينبع 08جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 21يناير 2021م واسنفذت إدارة تعليم ينبع، حزمة من البرامج التثقيفية عبر برنامج زووم، بعنوان "اللغة العربية هوية واعتزاز" مستهدفةً منسوبي التعليم بالمحافظة والمجتمع المحلي، مسلّطةً الضوء على دور اللغة العربية وأهميتها العظمى؛ كونها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة.ونفذت إدارة التعليم في هذا السياق ندوة ثقافية بعنوان "اللغة العربية هويتنا"، قدم خلالها أوراق حمل حملت عناوين (الأمن اللغوي والهوية الثقافية)، (الناشئة واللغة العربية التحديات والحلول)، (مجامع اللغة العربية.. هل هي ضرورة أم ترف؟).وناقش المنتدى الحواري بدوره قيمة ودور اللغة العربية من خلال عدد من المحاور التي شملت نشأة المجامع اللغوية، وجهود المجامع اللغوية في خدمة اللغة ونشر التراث، ومجمع الملك سلمان اللغوي، والمجامع اللغوية وحركة التعريب.// انتهى //01:03ت م0218