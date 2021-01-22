الجزائر 8 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأدانت الجزائر وبشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إلى أن الجزائر تعبر عن تضامنها مع العراق، وتؤكد الوقوف إلى جانبه في حربه ضد أشكال الإرهاب والتطرف كافة، ودعمها له في التصدي لكل المحاولات التي تسعى لزعزعة أمنه واستقراره.// انتهى //01:04ت م0219