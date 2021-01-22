القاهرة 08 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسفاز منتخب الدانمارك على نظيره القطري بنتيجة 32 - 23، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بصالة ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.وبهذا الفوز، رفع منتخب الدنمارك رصيده إلى ست نقاط، مستعيدًا صدارة ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن كرواتيا صاحبة المركز الثاني، فيما حل المنتخب الارجنتيني في المركز الثالث برصيد أربعة نقاط، وقطر رابعاً برصيد نقطتين، واليابان خامساً بنقطة واحدة، والبحرين في المركز السادس والأخير بلا رصيد من النقاط.//انتهى//01:07ت م0222