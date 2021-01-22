ينبع 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأقامت إدارة تعليم ينبع أمس عبر الاتصال المرئي، اللقاء التربوي " تجاوز التحديات" الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي (بنات)، مستهدفًا القائدات التربويات بمدارس المحافظة، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، و مديرة الإشراف التربوي نجلاء فلمبان، وعدد من مشرفات ورئيسات الأقسام ومنسوبات التعليم.وأكدت الفايدي في بداية اللقاء، أن تحسين نواتج التعلم هو الهدف الإستراتيجي الذي يسعى النظام التعليمي لتحقيقه في جميع مواقعه، مشيرةً إلى الدور الكبير للقائدة التربوية وفريق العمل في المدرسة من خلال التخطيط الجيد والمتابعة والتنفيذ، من أجل تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات، وتحفيز الأسرة للقيام بدورها وتحقيق التكامل بين الأسرة والمدرسة لمعالجة الصعوبات التي قد تعترض الطالبات أثناء عملية التعلم.وشهد اللقاء تقديم عدد من أوراق العمل تضمنت محاور : الإعلام المدرسي مفهوم ومسئوليات، والمهارات القيادية في تفعيل آلية سد العجز، والتقويم الفاعل في التعليم عن بعد، والفهم القرائي بين النظرية والتطبيق، ولقاء مع قائدة "حلول وتحديات في التعلم عن بعد"، تحديات وحلول في منصة مدرستي.// انتهى //02:26ت م0229