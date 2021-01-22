القاهرة 08 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسفاز منتخب إسبانيا على نظيره الألماني بنتيجة 32 - 28، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إسبانيا إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف المجر متصدر المجموعة بـ 6 نقاط، بينما جاء منتخب بولندا في المركز الثالث بـ 4 نقاط، وتجمد رصيد ألمانيا عند نقطتين في المركز الرابع، وحل منتخب البرازيل في المركز الخامس بنقطة واحدة، والأوروجواي في المركز السادس والأخير بلا رصيد من النقاط.// انتهى //02:31ت م0230