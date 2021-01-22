القاهرة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسكسب منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الأنجولي 32 - 31، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات كأس الرئيس للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة اليد.وبهذه النتيجة، حصدت الكونغو الديمقراطية أول نقطتين في المجموعة الأولى، فيما ظل رصيد أنجولا بدون نقاط.ويضم كأس الرئيس في المجموعة الأولى منتخبات تونس، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية، وانسحاب الرأس الأخضر بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا.// انتهى //03:07ت م0232