الرياض 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية.أمير الرياض يكرم «التأمينات الاجتماعية» لحصولها على جائزة الملك عبد العزيز للجودة.أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين الحربي والشيباني.أمير تبوك يطلع على تقرير «العدل».فيصل بن مشعل: مهرجان تمور بريدة يعكس ما تميزت به القصيم.الصحة تدعو إلى التقيد بالإجراءات.. وتسجل 212 إصابة مؤكدة.د. الربيعة يدشن مشروعات صحية في المدينة.«سلطان الخيرية» تعزز جهود تعليم العربية لغير الناطقين بها.الشورى يصوت على توصيات لتجويد أداء أجهزة الدولة.خطط توسعية في مهد الذهب.الأميـة فـي الممـلكة «صـفـر» بحلـول 2030.وزير الخارجية اليمني: الحوثي يتحمل المأساة الإنسانية.الانتحـاريون يعــودون إلى بغــداد.الجرائم السيبرانية تكلف العالم ستة تريليونات دولار.بركة دم في بغداد.. والأصابع تشير لـ"داعش".الحكومة اليمنية تتحرك لضمان الوضع الإنساني للمواطنين.حريق في مصنع للقاحات .. وأميركا تعود لمنظمة الصحة.// يتبع //06:04ت م0002