وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (جودة الحاضر.. ونهضة المستقبل) : تقدير مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الماضية التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز آل سعود رئيس مجلـس الـوزراء - حفظه الله- لما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الـعالمي، مع 160 شخصية قيادية وريادية يمثلـون 36 دولـة، من الـدور الـذي قامت به المملكة ولا تزال، في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة، والحفاظ علـى سوق إمدادات الـطاقة، والـعمل على إحلال الأمن والسلام، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي مع الـشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال، ومشاركتهم الفرص الاستثمارية الكبرى والمشروعات الجديدة في المملكة ضمن ما توفره (رؤية 2030 )، وأعراب المجلس في هذا السياق، عن الاعتزاز بما حققته المملكة من إنجازات في إطار التحول والإصلاحات المتسارعة منذ إقرار (رؤية 2030 )، ومنها تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق الـعمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة، ومبادرة المملكة التي أقرتها قمة قادة دول مجموعة العشرين (2020 )، بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون.وأضافت : حين نمعن في الحيثيات الـتي تنبثق من المعطيات الآنفة، نستدرك أنها تأتي كدلالة لحجم الجهود المبذولة من القيادة الحكيمة في المملكة لـتعزيز مسيرة الـتنمية الـوطنية واستشراف احتياجات المستقبل والآفاق، التي ترتبط بكل ما يمكن أن يعزز مصادر الـدخل وتنوعها، ويحاكي التحولات التي تطرأ على دورة الحياة في الحاضر والمستقبل بما يلتقي مع تسخير التقنية والذكاء الاصطناعي، وكذلـك مقدرات وقدرات الـدولـة في كافة الـصور والـسبل، الـتي تضمن الارتقاء بمنظومة الـتنمية المستدامة إجمالا، وهو ما يعكس أيضا تلـك الحكمة الـتي تنطلـق منها استراتيجيات وخطط ومبادرات الـقيادة، والتي رغم كافة الـتحديات والحيثيات المعقدة الـتي صاحبت انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ) وما تسببت به من آثار سلبية علـى العالم أجمع، إلا أن المسيرة تستديم وبقدرة كاملة نحو تحقيق جودة الحاضر ونهضة المستقبل.// يتبع //06:05ت م0004