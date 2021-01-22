طرابلس 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان بعثة الأمم المتحدة فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية، مؤكدة فتح باب الترشح للسلطة التي ستنتهي بالانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، ابتداءً من 21 يناير وحتى يوم الخميس 28 يناير، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.وأشارت إلى لقاء قائد عام الجيش المشير حفتر مع رئيس المخابرات الايطالية الجنرال جنارو فيكيوني، ببنغازي، إذ بحثا تعزيز العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، والتعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.وتناولت صحف الجمعة تصريحات مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، التي أكد فيها أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد تتجه إلى تمديد مهلة خروج القوات والمليشيات الأجنبية من الأراضي الليبية.ولفتت الانتباه إلى تراجع عدد الوفيات من المصابين بفيروس كورونا، وكذلك نسبة أعداد المصابين ، مع اعتماد المجلس الرئاسي حزمة إجراءات احترازية من أجل الحد من الإصابات.وتطرقت صحف ليبيا إلى حث الولايات المتحدة والقوى الأوروبية المعنية بليبيا، الأطراف الليبية على تشكيل حكومة موحدة وشاملة من خلال ملتقى الحوار السياسي، متعهدين بتقديم الدعم الكامل لجهود الملتقى.وعرجت الصحف على ترحيب مصر باتفاق الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم، مثمنة كل الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية.// انتهى //08:03ت م0009