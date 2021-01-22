طوكيو 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسانخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في اليابان بنسبة 1 في المئة خلال شهر ديسمبر عن العام السابق، مسجلا أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 سنوات، بسبب برنامج دعم السفر وانخفاض أسعار الطاقة.وأوضح تقرير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، أن القراءة تمثل الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، وكانت بعيدة جدًا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من سبع سنوات.وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 5ر33 في المئة عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة الترويج للسفر في يوليو لتنشيط الاقتصادات المحلية وصناعة السياحة التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.كما انخفضت أسعار المستهلك في عام 2020 بنسبة 2ر0 في المئة في المتوسط، مسجلة أول انخفاض في أربع سنوات.// انتهى //08:12ت م0010