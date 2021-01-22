عام / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1442/6/9 هـ الموافق 2021/01/22 م واس
المدينة المنورة 9 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 22 يناير 2021م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساء .
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08:19ت م
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