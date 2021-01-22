المدينة المنورة 9 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 22 يناير 2021م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساء .// انتهى //08:19ت م0011