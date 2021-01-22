الشماسية 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الشماسية بمنطقة القصيم، أكثر من 3472 منشطاً وقائياً وتوعوياً ضمن حملة " الخوارج شرار الخلق "منذ بداية الحملة استفاد منها 372415 مستفيداً.وهدفت الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج ، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم ، وذلك عبر المشاركات التوعوية بالشاشات الرقمية ، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية في الشوارع الرئيسة والأماكن المهمة بالتعاون مع بلدية المحافظة، إضافة إلى نشر لوحات توعوية في نقطة تفتيش أم سدرة بالتعاون مع أمن الطرق ، وتكثيف الجولات التوعوية والميدانية .وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد الشبانات أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها؛ التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم.// انتهى //08:36ت م0012