جيزان 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسقدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خدماتها العلاجية والتثقيفية خلال عام 2020م لأكثر من 60694 مستفيداً من مشاريع الجمعية الرئيسة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن الجمعية تسير بخطى ثابتة نحو التميز والجودة في مخرجاتها بما يسهم في تقديم خدمات مهمة تعزز سيرة العمل التطوعي الصحي، مبيناً أن الخدمات التي قدمتها الجمعية شملت نقل 30968 مريضاً من خلال مشروع سفير لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية, إضافة لإجراء 1141 عملية جراحية من خلال مشروع شفاء لإجراء العمليات الجراحية للمرضى الفقراء, وقدم مشروع سند التابع للجمعية 843 جهاز اً طبياً للمرضى المحتاجين في منازلهم.وبين الحازمي أن العيادات المتنقلة التابعة للجمعية قدمت خدماتها الطبية الأولية والتثقيف الصحي لأكثر من 24733 مستفيداً، فيما قدمت العيادات المتنقلة خدماتها الطبية الأولية والتثقيف الصحي لأكثر من 24733 مستفيداً، في حين بلغ عدد المستفيدين من مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي 2243 مستفيدة قدمت لهم الخدمة من خلال عيادة متنقلة مجهزة بأشعة الماموجرام، كما قدم مشروع الاستشاري الزائر بالجمعية خدماته الاستشارية للمحتاجين في الجهات النائية لـ 766 مريضاً.وأفاد بأن الجمعية نفذت عشر مبادرات مجتمعية خلال جائحة كورونا استفاد منها 1,420.638 شخصاً.// انتهى //08:42ت م0013