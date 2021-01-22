القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الإستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً فيما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، واستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات.وأشارت إلى موافقة مجلس النواب المصري على قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد المقبل.ورصدت صحف الجمعة الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة التفجيرين الانتحاريين اللّذَين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.وعرجت في الإطار ذاته، على إدانة مصر والجامعة العربية والبرلمان العربي للتفجيرين، وتأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أنهما يستهدفان النيل من هيبة الدولة العراقية.ولفتت الانتباه إلى الاجتماع الذي يعقده اليوم ممثلون عن فرقاء النزاع الليبي في ضاحية بوزنيقة بالمغرب حول تقسيم المناصب السيادية وذلك غداة الاتفاق على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية.ونشرت صحف القاهرة تشديد المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة تنفيذ بند خروج الميليشيات المسلحة من ليبيا المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بين أطراف النزاع.وتناقلت تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية نية حركة فتح ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في انتخابات الرئاسة المتوقع تنظيمها في يوليو المقبل.ونوهت بموافقة البندك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في لبنان الذي يشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين منذ مطلع العام الجاري.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات التي قدمتها شركات الأدوية لتحصين المواطنين حول العالم بريئة من التسبب في الوفاة.//انتهى//09:24ت م0015