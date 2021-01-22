بانغي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسدعت حكومة أفريقيا الوسطى إلى رفع حظر الأسلحة الدولي المفروض عليها منذ عام 2013م.وأوضحت وزيرة الخارجية في أفريقيا الوسطى سيلفي تيمون، أن هذه الدعوة جاءت نتيجة الوضع السائد في البلاد وعدم التوازن الناجم عن حظر الأسلحة، مؤكدة دعمها للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى ندياي مانكور، في مواجهة الادعاءات والاتهامات التي وجهها له تحالف المعارضة الديمقراطي.ويأتي طلب الحكومة برفع حظر الأسلحة المفروض عليها عشية انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الأخيرة في أفريقيا الوسطى، اليوم.//انتهى //10:22ت م0020