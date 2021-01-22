جدة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وخليص،ورابغ،وبحره،والجموم .وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة عصراً .// انتهى //10:27ت م0022