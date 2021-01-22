بيروت 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واساهتمت الصحفُ اللبنانية الصادرة اليوم بقرار المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه أمس تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل في البلاد لغاية الثامن من فبراير القادم في محاولة أخيرة للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل عجز المستشفيات عن استقبال المصابين الذين ارتفع عددهم بشكل كبير.وتحدثت عن مقتل 34 شخصا وجرح العشرات في تفجير انتحاري مزدوج ضرب وسط العاصمة العراقية بغداد أمس استهدف سوقاً شعبياً في منطقة ساحة الطيران.وتطرقت صحفُ الجمعة إلى تأكيد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في اتصال مرئي مع المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة مارتن غريفثس أمس أن القرار الأمريكي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب بداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه المليشيات لخدمة السلام.وأوردت تشديد بيان أمريكي أوروبي صدر أمس على ضرورة إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة من البلاد ومواصلة دعم وقف إطلاق النار والفتح الفوري للطريق الساحلي.وأشارت صحفُ بيروت إلى تأكيد البيت الأبيض أمس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى تشديد القيود المفروضة على برنامج إيران النووي مطالبا طهران بالعودة إلى تطبيق التزاماتها كافة حسب الاتفاق النووي.// انتهى //10:31ت م0023