طرابلس 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسطالب رئيسُ المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، مجلسَ الأمن الدولي و منظمة الأمم المتحدة بإصدار قرارات تدعم العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021، وَفقاً لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.وأوضح بيانٌ لوزارة الخارجية الليبية اليوم أن السراج طالب بإصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في مراحله كافة، إضافة إلى توفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.ودعا السراجُ إلى إرسال الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.// انتهى //10:32ت م0024