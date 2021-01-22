نجران 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة عصراً.//انتهى//11:13ت م0026