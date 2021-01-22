إسلام آباد 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الباكستانية اليوم تصريحاتِ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد عزم بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة في مختلف المجالات.وسلطت الضوءَ على الجهود التي تبذلها السلطاتُ الباكستانية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.واهتمت صحف إسلام آباد بتصريحاتِ وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الذي أعلن أن بلاده سوف تحصل على نصف مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد من الصين خلال الشهر الجاري.ونشرت مطالبة باكستان من المجتمع الدولي بتحميل الهند مسؤولية وقوفها وراء تخريب وزعزعة الاستقرار والسلام الإقليمي.أمنياً أخبرت صحف الجمعة عن مقتل أربعة جنود وإصابة خمسة بجروح جراء انفجار استهدف سيارة لقوات حرس الحدود الباكستانية في إقليم بلوشستان، ومقتل رجلي أمن بهجوم مسلح في إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.في الشأن الاقتصادي أشارت إلى إعلان الحكومة الباكستانية ميناء جوادر منطقة معفية من الضرائب لتشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي ضمن تطلعها إلى تحويل هذا الميناء إلى مقر للاقتصاد في المنطقة.أفغانياً تناقلت إعلان الحكومة الأفغانية عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة آخر جراء انفجار بإقليم بادغيس غرب أفغانستان.في الشأن الدولي تناقلت صحفُ باكستان قلق المجتمع الدولي من الموجة الثانية لفيروس كورونا والنسخة المتحورة من الفيروس.// انتهى //11:35ت م0029