طوكيو 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأغلقت سوقُ الأسهم اليابانية اليوم نتيجةَ إحجام المستثمرين عن القيام بِرَهانات كبيرة قبيل موسم أرباح الشركات، بينما جنى البعض أرباحًا بعد موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة قادتها آمال بتحفيز ضخم في الولايات المتحدة.وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 0.44 في المئة، ليصل عند مستوى 28631.45 نقطة، بينما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1856.64نقطة.// انتهى //11:55ت م0032