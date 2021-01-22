الخرطوم 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسركزت الصحفُ السودانية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنَّ الجيش انتشر ضمن حدوده مع إثيوبيا، وأن الخرطوم لا تريد حربًا مع أحد.ونشرت إعلان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خلال زيارته للخرطوم أمس، عن تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسر في السودان لتزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.وأبرزت صحفُ الخرطوم تصريحَ وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس عن تمسك بلاده بحل إفريقي بشأن مِلَفّ سد النهضة الإثيوبي.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجرتها وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أمس في الخرطوم، مع وزيرة المالية في السودان الدكتورة هبة محمد والتي ركزت علي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.ولفتت الانتباه إلى أوامر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب وسط العاصمة بغداد أمس وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وعرجت صحفُ السودان على ترحيب حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية الاختيار للسلطة التنفيذية المؤقتة التي ستضع ليبيا على طريق الوحدة الوطنية.// انتهى //11:55ت م0033