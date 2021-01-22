لندن 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واساهتمت الصحفُ البريطانية الصادرة اليوم بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصا فيما يتعلق بسير برنامج التطيعم الوطني ضد المرض والإجراءات المقترحة لتحفيز المواطنين على الالتزام بالقيود الصحية.وأشارت إلى أن السلطات تدرس إغلاق المطارات والمعابر البرية في البلاد لفترة مؤقتة من أجل السيطرة على انتشار المرض ومنع انتقال سلالات جديدة من الفيروس.عربياً، نقلت صحفُ لندن الإدانةَ الدولية والاستنكار الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع وسط العاصمة العراقية بغداد أمس وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وفي الشأن الدولي، تناولت صحف الجمعة بداية عهد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وتعهده بتطبيق إستراتيجية جديدة لمواجهة انتشار المرض الذي راح ضحيته أكثر من أربعمائة ألف مواطن أمريكي.وعرجت على تحذير سلطات الدفاع المدني في الصين من أن الوصول إلى عمال المناجم المحاصرين تحت الأرض جراء انفجار وقع قبل 11 يومًا في منجم ذهب شرق البلاد ربما يستغرق 15 يومًا على الأقل نسبة إلى ضرورة إزاحة كمية كبيرة من الحطام قبل الوصول إليهم.// انتهى //12:59ت م0039