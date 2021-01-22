تونس 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على إدانة تونس بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس، منطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، وأديا إلى وقوع عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.وتابعت تسجيل وزارة الصحة التونسية 2511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 68 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 190 ألفا و 884 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 آلاف و989 وفاة.ولفتت صحف الجمعة الانتباه في الشأن المغاربي إلى تشديد المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة تنفيذ بند خروج الميليشيات المسلحة من ليبيا المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بين مختلف أطراف النزاع.وسلطت الضوء على الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات التي قدمتها شركات الأدوية لتحصين المواطنين حول العالم بريئة من التسبب في الوفاة.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب على جميع القادمين إلى فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من القدوم.// انتهى //13:07ت م0042