أبو ظبي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 270,810 حالات.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 10 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 776، مشيرةً إلى شفاء 3,945 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 243,267 حالة.// انتهى //13:27ت م0046