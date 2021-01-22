رام الله 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إرهاب المستوطنين المنظم الذي استهدف حركة تنقل الفلسطينيين على الطرق الرئيسة بالضفة مساء أمس، وتسبب بإصابة عدد منهم بجروح، بينهم أطفال ونساء، جراء تعرض سياراتهم للرشق بالحجارة.وسلطت الضوءَ على اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية، حيث رصدت منظمة يش دين اليسارية الإسرائيلية، ما لا يقل عن 44 هجومًا عنيفًا من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد فلسطينيين بالضفة الغربية خلال شهر فقط.وأوردت صحف الجمعة إدانة جامعة الدول العربية إصدار إسرائيل عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد حاسم لـ"سرطان الاستيطان".ونشرت إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على بناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك مدينة القدس.وتحدثت الصحف عن تأكيدات المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه الكامل لمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 7 وفيات، و574 إصابة جديدة بالفيروس، و972 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية، واكتشاف 17 إصابة بالطفرة البريطانية لفيروس "كورونا"، في المناطق المحاذية لمدينة القدس.وألقت صحف فلسطين الضوء على سقوط عدد من القتلى والجرحى في تفجيرين انتحاريين، أمس وسط العاصمة العراقية بغداد، في اعتداء أوقع أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.// انتهى //13:31ت م0047