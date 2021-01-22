سيئول 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسرحّبت كوريا الجنوبية بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في عضويتها بمنظمة الصحة العالمية.وأعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم عن ترحيبها بتراجع الحكومة الأمريكية الجديدة عن قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية في يوم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.// انتهى //13:31ت م0048