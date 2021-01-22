الرباط 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالوضعية الوبائية بالمغرب، مشيرة إلى انخفاض طفيف في عدد الإصابات والوَفَيات خلال الأيام الماضية، في وقت تعيش البلاد حالة الترقب في انتظار وصول اللقاح، وبدء الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.وأخبرت أن مدينة بوزنيقة المغربية ستحتضن اليوم جولة جديدة من الحوار بين وفدي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تخصص لمناقشة موضوع تقسيم المناصب السيادية، وذلك غداة الاتفاق على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية.وتحدثت صحفُ الرباط عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في تفجير انتحاري مزدوج ضرب وسط العاصمة العراقية بغداد أمس، واستهدف سوقا شعبيا في منطقة ساحة الطيران.وتناولت الصحف الوضع الأمني في مالي، حيث شهدت العاصمة باماكو مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للوجود العسكري الفرنسي في البلاد.وتطرقت صحفُ الجمعة إلى افتتاح الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ولايته الرئاسية بسلسلة قرارات تخص الهجرة والمناخ وترميم التحالفات الأمريكية .ولفتت صحفُ المغرب الانتباه إلى قرار واشنطن العودة إلى منظمة الصحة العالمية، وعزمها على الانضمام لمبادرة "كوفاكس" التي تتوخى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الأشد فقرا في العالم.// انتهى //13:31ت م0049