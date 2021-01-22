غزة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واساستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، المزارعين الفلسطينيين بالرصاص الحي في المناطق الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خانيونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية.// انتهى //14:03ت م0052