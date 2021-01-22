إسلام آباد 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 528891 حالة، منها 34916 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 2075 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 482771 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11204.// انتهى //15:09ت م0055