جيزان 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسنجح فريق طبي جراحي في إجراء أول عملية إصلاح فتق إربي لمريض ثلاثيني بواسطة المنظار في مستشفى محافظة العيدابي العام بالقطاع الجبلي بمنطقة جازان، كأول مستشفى بسعة ٥٠ سرير يٌجرى مثل هذه العمليات.وبينت صحة جازان أن العملية التي أجراها فريق استشاري جراحي تعد باكورة انطلاق لعمليات جراحة اليوم الواحد بواسطة المنظار بالمستشفى، ما يعزز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بالمستشفيات الطرفية.وأكدت حرصها على تقليص قوائم انتظار العمليات للمرضى من خلال زيادة السعة السريرية في جراحات اليوم الواحد بكافة مستشفيات المنطقة.// انتهى //15:12ت م0060