مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسقام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يومي الاربعاء والخميس الماضيين بزيارات تفقدية إلى دوائر النيابة العامة في محافظات الليث والقنفذة والجموم ، كما افتتح مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة خليص في منطقة مكة المكرمة.واستمع معالي النائب العام في زيارته لشرح مفصل عن إستراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدوائر النيابية، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين .و التقى معاليه بعدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، كما التقى بموظفي النيابة في الدوائر وأثنى على الجهود المبذولة، وحثهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً في هذا الصدد بالدعم غير المحدود الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الامين - حفظهما الله-، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.// انتهى //15:22ت م0062