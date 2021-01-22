القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر15 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر693 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 76ر1 % ليسجل مستوى 58ر11654 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 54ر2 % ليبلغ مستوى 89ر2311 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 32ر2 % ليبلغ مستوى 19ر3328 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 3ر18مليار جنيه من خلال تداول 139ر3 مليارات ورقة منفذة على 262 ألف عملية.وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على7ر84% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 9ر7% والعرب على 3ر7% بعد استبعاد الصفقات.ونوه إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 9ر87 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 18 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //15:44ت م0064