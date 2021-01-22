الداير 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واستشهد النسخة الثامنة من مهرجان البن الخولاني التي تنطلق في محافظة الداير بني مالك في الـ30 من يناير الحالي تنظيم أكثر من 50 فعالية مختلفة، حيث باشرت اللجان العاملة استعداداتها لتنظيم المهرجان الذي يستمر حتى الـ7 من فبراير.وأوضح رئيس المهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي أنه سيشهد المهرجان بطولة للبلوت والشطرنج ضمن سلسلة الألعاب الذهنية، إلى جانب معارض مختلفة للفنون التشكيلية والتصويرية ومسرح للطفل ومسرح للفنون الشعبية وأركان تراثية وجولات سياحية للريف والحصون الحجرية، وكذلك فعاليات متنوعة تبرز مكانة البن الخولاني التاريخية والجوانب الثقافية المرتبطة به.وعد المالكي المهرجان فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن في كرنفال ثقافي سياحي واقتصادي.// انتهى //16:07ت م0070