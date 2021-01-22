إسلام آباد 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسدانت باكستان بشدة التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا بالعاصمة العراقية بغداد وخلفا عشرات القتلى والجرحى.وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن باكستان تعرب عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين الأبرياء الذين راحوا ضحية لهذين الهجومين الإرهابيين المروعين.وأضاف البيان أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، وتقف متضامنة مع حكومة وشعب العراق في حربهم ضد الإرهاب.// انتهى //16:09ت م0071