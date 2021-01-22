بيروت 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسالتقى وزيرُ الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة اليوم في بيروت سفيرَ الأردن لدى لبنان وليد عبد الرحمن جفال المديد.وجرى خلال اللقاء البحث في الدعوة لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للتأكيد على المبادرة العربية بشأن القضية الفلسطينية القائمة على مبدأ حل الدولتين ومقررات قمة بيروت في العام 2002م.// انتهى //16:12ت م0072