عمّان 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.84%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1707.9 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 18.3 مليون دينار أردني مقارنة مع 7.1 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 157.5%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 91.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 35.6 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 50.4 مليون سهم، نفذت من خلال 16061 صفقة.// انتهى //16:42ت م0075