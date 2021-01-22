عدن 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عدداً من البرامج والأنشطة الترفيهية ضمن مشروع "تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم" استفاد منها الأيتام وأسرهم من محافظات عدن، ومأرب، والمهرة.وتخللت الأنشطة مبادرات متنوعة وزيارات لعدّة أماكن وتوزيع الهدايا؛ الأمر الذي سيسهم بمساعدتهم بالانخراط بالمجتمع.ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، و تخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ، ودمج الأيتام في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.// انتهى //16:53ت م0076