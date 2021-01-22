عمان 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.وراجع العيادات أمس 178 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 32 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 38 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 16 مريضا، وراجع 19 مريضا عيادتي الأسنان.كما تم استقبال 27 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 8 مرضى، كما تم عمل تحليلين لمريضين بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 11 صورة أشعة ل 7 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 123 وصفة طبية.//انتهى//16:54ت م0077